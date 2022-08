Wycieczki rowerowe do 33 km od Strzelina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Strzelina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Strzelina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 723 m

Suma zjazdów: 714 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Strzelina

Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Auto zostawiam na przydrożnym parkingu w Wilkowie Wielkim . Tu także przy kościele znajdują się dwa monolityczne krzyże pokutne . Trudno je znaleźć bo zasłonięte są przez porastające tam krzewy . Teraz ruszam w stronę Strzelina . Początkowo trasa biegnie polną nie uczęszczaną drogą . Wysoka trawa i chaszcze powodują ,że po kilku minutach mam mokre buty . Wszystko wynagradza widok na Wzgórza Strzelińskie . Po drodze w Dankowicach przy skrzyżowaniu dróg stoi kolejny krzyż . Strzelin tak naprawdę mijam bokiem a potem w okolicy Szczawina , za rowem odnajduje kolejny krzyż . Teraz już Ludów Śląski . Jeden z krzyży stoi przy miejscowym kościele . Drugi kawałek dalej na polu . Plony już zebrane więc krzyż widać z daleka .

W Podgaju krzyż znajduje się przy świetlicy . Trudno go znaleźć bo został z niego już tylko niewielki fragment przy głównych schodach .

Krzyż w Młynicy także stoi przy głównej drodze i gdyby nie wysoka kukurydza byłby piękny widok na Ślężę .Ostatni dziś krzyż to okolica Dębowej Góry . Aby się tam dostać przebija się przez gęste krzaki i mocno pod górę . Jest to chyba lepsza opcja niż jazda główną drogą

