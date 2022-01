Wycieczki rowerowe do 33 km od Strzelina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową ze Strzelina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Strzelina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Strzelina przygotowaliśmy na weekend 29 - 30 stycznia.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Strzelina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Strzelina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Strzelinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Strzelinie ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Niemcza , Piława , Bielawa , Pieszyce , Mościsko , Kiełczyn .... Stopień trudności: 2

Dystans: 88,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 746 m

Suma zjazdów: 773 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Strzelina

Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Większość jak zawsze stoi przy kościołach , część jednak jest trudna do odnalezienia .

Ale po kolei :

Niemcza - krzyż pokutny przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej

Piława Górna - krzyż pokutny na trawniku przy kościele

Piława Dolna - krzyż pokutny na dachu kościoła krzyż pokutny przy ulicy Głównej , za skrzyżowaniem z

drogą do Bielawy

Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do

Dzierżoniowa

drogą do Bielawy Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do Dzierżoniowa wmurowany w szczyt muru na przeciwko posesji przy

ul Wolności

Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy

Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła

Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej

ul Wolności Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej w pobliżu kościoła Św Jana Chrzciciela

Książnica - po prawej stronie za rowerem w drodze do Kiełczyna

Kiełczyn - przy drodze głównej w kier kościoła

Tuszyn - koło remizy strażackiej

Uciechów - po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła Stopień trudności: 1

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m Rowerzystom ze Strzelina trasę poleca Januszek_44 Przełęcz Tąpadła stanowi bardzo wyraźne obniżenie oddzielające Ślężę od Raduni, przez nią prowadzi droga ze Świdnicy do Sobótki przez Sulistrowiczki oraz okólna droga u Stóp Ślęży przez Sady do Sobótki Zachodniej. Na przełęczy znajduje się miejsce odpoczynkowe z możliwością rozpalenia ogniska, sezonowy bufet, przystanek autobusowy oraz parking, w sezonie bardzo zatłoczony. Prowadzą stąd najkrótsze trasy na Ślężę (szlak żółty i niebieski) oraz na Radunię (szlak niebieski). Na przełęczy Tąpadła jest XIX-wieczna leśniczówka oraz po drugiej stronie stylowy budynek ośrodka wypoczynkowego. Jest to obiekt ogólnodostępny, z zespołem domków kempingowych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Rowerzystom ze Strzelina trasę poleca Januszek_44 Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Żerniki Wr. - Bielany - Tyniec Mały - Smolec Stopień trudności: 2

Dystans: 27,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 507 m Trasę rowerową mieszkańcom Strzelina poleca Wielogorski

ciąg dalszy trasy 'Żółtym szlakiem dookoła Wrocławia'

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wilków W , Dankowice , Szczawin , Ludów Śl, Podgaj , Młynica , Dębowa G Stopień trudności: 2

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 723 m

Suma zjazdów: 714 m Rowerzystom ze Strzelina trasę poleca Januszek_44 Kolejna trasa w poszukiwaniu krzyży pokutnych . Auto zostawiam na przydrożnym parkingu w Wilkowie Wielkim . Tu także przy kościele znajdują się dwa monolityczne krzyże pokutne . Trudno je znaleźć bo zasłonięte są przez porastające tam krzewy . Teraz ruszam w stronę Strzelina . Początkowo trasa biegnie polną nie uczęszczaną drogą . Wysoka trawa i chaszcze powodują ,że po kilku minutach mam mokre buty . Wszystko wynagradza widok na Wzgórza Strzelińskie . Po drodze w Dankowicach przy skrzyżowaniu dróg stoi kolejny krzyż . Strzelin tak naprawdę mijam bokiem a potem w okolicy Szczawina , za rowem odnajduje kolejny krzyż . Teraz już Ludów Śląski . Jeden z krzyży stoi przy miejscowym kościele . Drugi kawałek dalej na polu . Plony już zebrane więc krzyż widać z daleka .

W Podgaju krzyż znajduje się przy świetlicy . Trudno go znaleźć bo został z niego już tylko niewielki fragment przy głównych schodach .

Krzyż w Młynicy także stoi przy głównej drodze i gdyby nie wysoka kukurydza byłby piękny widok na Ślężę .Ostatni dziś krzyż to okolica Dębowej Góry . Aby się tam dostać przebija się przez gęste krzaki i mocno pod górę . Jest to chyba lepsza opcja niż jazda główną drogą

Nawiguj

