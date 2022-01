Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Strzelin, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia darmowego testowania przeciw COVID-19 w aptekach wzbudziło ogromne zainteresowanie. Od dziś, 27 stycznia, można wykonać test na koronawirusa za darmo i bez skierowania. Problem jednak w tym, że jak na razie dostępny jest on w zaledwie 105 spośród 13 tys. wszystkich aptek w całej Polsce. Sprawdź, gdzie już można wykonać test przeciw COVID-19.

Finał WOŚP 2022 już w niedzielę, 30 stycznia. Co roku dużą popularnością cieszą się internetowe aukcje, również te związane z kulinariami. Tym razem można wylicytować m.in. spotkanie z Ewą Wachowicz, kolację w restauracji Platter by Karol Okrasa w Warszawie, kawę z ciastkiem z aktorką Małgorzatą Kożuchowską w restauracji Raffles Europejski i Cafe Bristol czy burgery na imprezę z Pasibusa. Zobacz, jakie jeszcze kulinarne okazje trafiły na licytacje WOŚP 2022.

Światowy rekord prędkości na dystansach 25 tys. kilometrów, 25 tys. mil oraz 50 tys. kilometrów pobiło, jadąc fiatem 125p, ośmiu polskich kierowców z Sobiesławem Zasadą na czele. To był rok 1973. Przeczytajcie i zobaczcie fotki!

Ja nie potrzebuję, to może komuś innemu się przyda? Ogłoszeń w kategorii "oddam za darmo" znajdziemy w internecie całkiem sporo. Są tu żywe zwierzęta lub pochodzący od nich obornik, który sprawdzi się jako naturalny nawóz. Są zapasy siana, słomy i zużyte opony. W styczniu w ogłoszeniach za darmo pojawiły się m.in. drewniane skrzynki, kurze jajka czy 200 kg owczej wełny. Gdzie można zdobyć te rzeczy?

Dwaj księża (jeden zrzucił już sutannę) podejrzewani są o wykorzystywanie seksualne małoletniej dziewczynki. Nie działali w zmowie, ale ich ofiarą padło to samo dziecko, które na przełomie 2012 i 2013 roku nie miało jeszcze piętnastu lat.

Książka kulinarna „Nienasycone” oddaje hołd czternastu niezwykłym kobietom oraz snuje fantazje o ulubionych przez nie potrawach. Wśród wyjątkowych postaci znajdziemy tu między innymi Marię Antoninę, Jane Austen i Coco Chanel. Mamy wyjątkowe przepisy z książki, inspirowanej wybitnymi kobietami!

Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.

Tych handlarzy narkotyków szuka policja z Dolnego Śląska! Policjanci poszukują ich na podstawie: Art. 59 ust. 1: udzielanie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwianie użycia albo nakłanianie do użycia takiego środka lub substancji - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Widziałeś te osoby? Daj znać pod numerem 112. Źródło: poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 25 stycznia 2022 roku. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.