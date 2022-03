Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Strzelin, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Przegląd tygodnia: Strzelin, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.

Zdecydowana większość zakładów przemysłowych na Ukrainie znajduje się we wschodniej części państwa i w okolicach objętej działaniami wojennymi stolicy. Które firmy mogą stać się łupem Rosji? Brak których z ukraińskich produktów możemy odczuć?