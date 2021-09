Trasy rowerowe do 42 km od Strzelina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Ścieżki rowerowe ze Strzelina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 42 km od Strzelina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 2 października w Strzelinie ma być 19°C. Nie powinno padać. W niedzielę 3 października w Strzelinie ma być 20°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 16,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 360 m

Suma podjazdów: 478 m

Suma zjazdów: 477 m

Dolnoslaska_OT poleca trasę rowerzystom ze Strzelina

Bardzo ładna, i warta zapamiętania, pętla mtb poprowadzona po drogach polnych i leśnych. Na trasie mamy sporo pięknych widoków. Może być wygodnym łącznikiem lub uzupełnieniem do oferty systemu Singletracków Glacensis (pętla Łaszczowa i Kłodzka). Kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara, daje komfortowe podjazdy (

