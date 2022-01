Trasy rowerowe do 33 km od Strzelina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową ze Strzelina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 29 - 30 stycznia wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Strzelina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Strzelina warto sprawdzić w weekend 29 - 30 stycznia.

Ścieżki rowerowe w okolicy Strzelina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Strzelina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Strzelinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 30 stycznia w Strzelinie ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Strzelina Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Nowolesie, Zimnodół , Gębczyce, Chociwel, Jaksin, Brożec, Jegłowa Stopień trudności: 2

Dystans: 62,12 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 530 m Trasę rowerową mieszkańcom Strzelina poleca Januszek_44

Auto pozostawiam na parkingu bezpłatnym przy rondzie Sybiraków . Może niezbyt szczęśliwe miejsce ale punkt całkiem dobry. Ruszam w stronę Białego Kościoła . Te 20 km to najtrudniejszy dziś odcinek trasy . Pierwszy krzyż w Nowolesiu wmurowany w mur kościelny . Od tej pory trasa bardziej MTB , Kolejny krzyż między dwoma dębami w Zimnodole . Wygląda jakby był odlany z cementu . Teraz już poszukuje tzw. "cygańskiego krzyża " . Znajduje go w sercu Gór Strzelińskich na czerwonym szlaku PTTK z Gromnika do Strzelina. Krzyż bardzo dobrze oznaczony . Najtrudniej było tam dojechać przedzierając się przez krzaki . Po drodze odwiedzam wieżę na górze Gromnik . Teraz krzyż w Jeglowej , wmurowany w mur przykościelny , trudno go dostrzec . Krzyż w Chociwelu stoi przy drodze , a obok niego pozostałość kolejnego , zarośniętego trawą . Brożec , tutaj wielki krzyż przed murem kościelnym i kolejne trzy stanowiące fragment chodnika . Teraz już Jaksin w kierunku Borka Strzeleckiego i trzy stojące przy drodze monolityczne krzyże .

🚲 Trasa rowerowa: Do ruin wieży Bismarcka w Piotrówku Stopień trudności: 1

Dystans: 31,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 403 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Strzelina Całkiem przyjemna wycieczka do ruin wieży Bismarcka na Jańskiej Górze . Z wieży została już tylko ruina , na którą co odważniejsi śmiałkowie jednak wchodzą . W okolicy wieży znajduje się miejsce biwakowe spod którego rozciąga się przepiękny widok na szczyt Ślęży i ruinę zamku w tej samej miejscowości .

Kwitnące o tej porze rzepaki dodają kolorytu .

Dojazd rowerem do wieży nie nastręcza trudności a trasa wytyczona raczej poza uczęszczanymi drogami .

🚲 Trasa rowerowa: Glacensis Singletrack Pętla Hrabiowska 3.2 i Pętla Wilcza 31.5 Stopień trudności: 2

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Strzelina

Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

🚲 Trasa rowerowa: Żerniki Wr. - Bielany - Tyniec Mały - Smolec Stopień trudności: 2

Dystans: 27,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 507 m Trasę rowerową mieszkańcom Strzelina poleca Wielogorski ciąg dalszy trasy 'Żółtym szlakiem dookoła Wrocławia'

