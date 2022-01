Styczeń w Strzelinie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Strzelinie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd grudnia 2021 w Strzelinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Strzelina? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień (od 1 stycznia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać ze Strzelina na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Ci mężczyźni i kobiety są poszukiwani w całej Polsce za zabójstwa. Widziałeś ich? Zadzwoń na policję (m. in. we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02, email: [email protected]) Policja poszukuje ich na podstawie: Art. 148 § 1 Zabójstwo - typ podstawowy. Źródło: strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 29 grudnia 2021 roku.