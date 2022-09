Słodycz buraka. Historia cukrowni w Strzelinie

Początki cukrowni w Strzelinie

Cukrownia w Strzelinie – kolejne lata

Strzelińska cukrownia była rozbudowywana, a jej zdolności przerobowe powiększane. W 1880 roku, czyli osiem lat po jej otwarciu, została podłączona bocznica zakładowa do linii kolejowej Wrocław-Kamieniec. Robert Bier, który objął kierownictwo nad cukrownią w 1884 roku, zainicjował uzależnienie ceny buraków od zawartości w nich cukru.

Przez zastój gospodarczy w kolejnych latach cukrownia została wystawiona na sprzedaż. Jej cena wynosiła 650 000 marek, jednak nie została sprzedana. Fryderyk von Seidlitz-Habendorf, właściciel dóbr rycerskich, wprowadził akcje A i B – pieniężne i surowcowe. Akcje B – surowcowe – nakładały obowiązek uprawy buraków. Dzięki temu ruchowi cukrownia dalej się rozwijała. Nie rozwiązało to jednak wszystkich trudności. Interesy dwóch grup akcjonariuszy – pieniężnych i surowcowych – nie zawsze dało się pogodzić, co miało negatywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. W 1910 roku została wprowadzona inna forma akcjonariatu: akcje pieniężne zostały wykupione i zamienione na akcje surowcowe. Areał uprawy buraka cukrowego wzrósł, a cukrownia znów mogła się rozwijać – aż do wybuchu I wojny światowej.