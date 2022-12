Ścieżki rowerowe do 33 km od Strzelina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Trasy rowerowe ze Strzelina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Strzelina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 35,58 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 341 m

Suma podjazdów: 937 m

Suma zjazdów: 904 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Strzelina

Dziś kończę objazd singli . Zostały dwie pętle , krótka Hrabiowska i długa Wilcza . Auto zostawiam na parkingu w Bardzie , przy głównej drodze . Rowerem podjeżdżam do informacji turystycznej . Tutaj dostaje mapkę singli i ruszam w górę w kierunku Hotelu Bardo . Droga pnie się do góry w stronę drogi Różańcowej . Za hotelem , tuż przy samej bramce wjazdowej na pętle Hrabiowską znajduje się duży parking dla samochodów . Pętla Hrabiowska jest krótka , wielkim atutem jest znajdujący się na trasie punkt widokowy tzw hrabiowski . O ile większość zna Obryw Skalny po drugiej stronie rzeki , to ten wydaje mi się mniej znany a warty zobaczenia .

Po zakończeniu przejazdu hrabiowską pętlą , ruszam na pętle Wilczą , trasa biegnie trochę powyżej bramki . Z oznaczeń wynika ,że trasa ma aż 31.5 km . Sporo jak na singla . Naciskam więc mocniej na pedały ...przez jakieś 10 km jadę szutrami , między polami , wjeżdżam na chwilę do malej miejscowości Brzeźnica a potem pnę się w gorę w okolicy Rezerwatu Cisów. Tak naprawdę pętla Wilcza to w mojej ocenie trasa MTB z elementami singla . Odcinki singla są dość krótkie i szybko wracają na leśne ścieżki .Nie twierdzę ,że to źle . Ale ustawione na trasie słupki oznaczające trasę singla są już niszczone , pewnie przypadkowo w trakcie leśnych prac . Niektóre oznaczenia/tabliczki / są na płotach , parkanach , słupach ...z jakiś czas znikną ...będzie problem z znalezieniem właściwej drogi . To me byłoby lepiej oznaczać je farbą tak jak normalne szlaki rowerowe . Ale nie narzekam , fajnie ,że powstało coś nowego . Przy okazji , na trasie cisza , spokój , nawet rowerzystów o tej porze zupełny brak

