Ścieżki rowerowe do 33 km od Strzelina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Rowerem w okolicy Strzelina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Strzelina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Do ruin wieży Bismarcka w Piotrówku

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 31,36 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 403 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Strzelina

Całkiem przyjemna wycieczka do ruin wieży Bismarcka na Jańskiej Górze . Z wieży została już tylko ruina , na którą co odważniejsi śmiałkowie jednak wchodzą . W okolicy wieży znajduje się miejsce biwakowe spod którego rozciąga się przepiękny widok na szczyt Ślęży i ruinę zamku w tej samej miejscowości .

Kwitnące o tej porze rzepaki dodają kolorytu .

Dojazd rowerem do wieży nie nastręcza trudności a trasa wytyczona raczej poza uczęszczanymi drogami .

