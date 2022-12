Ścieżki rowerowe do 33 km od Strzelina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową ze Strzelina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Strzelina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Strzelina warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe ze Strzelina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Strzelina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Kopalnia Niklu w Szklarach Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,65 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 615 m Rowerzystom ze Strzelina trasę poleca Januszek_44 Dziś zaplanowałem zwiedzanie kopalni niklu w Szklarach. Auto zostawiam na małym parkingu w pobliżu wejścia do sztolni. Razem z kilkoma osobami wchodzimy w podziemia. Po około 40 minutach wracam na parking i rowerem zaczynam swoją kolejną wycieczkę. Przecinam główną drogę i szlakiem turystycznym przedzieram się kierunku Brodziszowa. O tej porze roku szlak prawie niewidoczny i tak naprawdę buszuje w kukurydzy. Z radością witam asfaltową drogę. Po opuszczeniu tego miejsca zrywam linkę przerzutki i od tej pory moja jazda to wielka improwizacja. Do Szklar docieram skropiony deszczem. Wolę chyba jednak moje górki.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa obiektów militarnych Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,26 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 17 m

Suma podjazdów: 171 m

Suma zjazdów: 171 m Trasę dla rowerzystów ze Strzelina poleca MarioM Trasa obiektów militarnych Wrocławia tworzy dużą, 63-kilometrową pętlę wiodąca przez większość zabytkowych obiektów militarnych wewnętrznego pierścienia obronnego miasta. W 1889 r. naczelne dowództwo armii niemieckiej podjęło decyzję o stworzeniu

Festung Breslau (Twierdzy Wrocław). Budowano ją ponad pół wieku. W pierwszym etapie rozbudowy fortyfikacji, trwającym od lat 90. XIX w. do końca I wojny światowej, powstało prawie trzy czwarte wszystkich umocnień Twierdzy. Pozostałe obiekty powstawały w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej. Po wojnie rozpoczęto likwidację fortyfikacji, choć nie na całej linii umocnień.

Na zespół obiektów twierdzy składa się cały wachlarz budowli militarnych tworzących pierścień umocnień wokół miasta (w dwóch liniach – wewnętrznej i zewnętrznej). Od strony południowej główną, wewnętrzną linię obrony wyznaczał nasyp kolejowy,

natomiast od północy stanowiska obronne w linii rzeki Widawy. Dziś znajdują się tam liczne schrony, bunkry i zespoły forteczne, które uchowały się w relatywnie dobrym stanie. Poniżej krótki opis najczęściej spotykanych obiektów na trasie. Schrony kompanii piechoty zbudowane w latach 1890-1901 to jeden z elementów fortyfikacji składających się na Twierdzę Wrocław. Schrony przeznaczone były zazwyczaj dla 250 żołnierzy. Od strony czołowej przykrywała je warstwa ziemi, od tyłu pierwotnie miały ceglaną elewację oraz duże otwory wejściowe zamykane dwuskrzydłowymi bramami (które oryginalne można oglądać na ul. Dembowskiego). Mniejsze drzwi stanowiły wejście do korytarza. Na czas mobilizacji duże wejścia zamurowywano, w otworach okiennych wieszano pancerne żaluzje, dzieląc jednocześnie korytarz wewnętrznymi drzwiami przeciwpodmuchowymi (w niektórych schronach, np. na Brochowie, likwidowano tylko część wjazdów, wstawiając w ich miejsce okna). Ponieważ w czasie walk przemieszczanie się wewnątrz schronu było możliwe tylko poprzez przejścia łączące naprzemiennie poszczególne pomieszczenia, 15 schronów zmodernizowano, wprowadzając oryginalne, wrocławskie rozwiązanie – do elewacji dobudowano zewnętrzny, betonowy pancerz, w środku którego biegł kolejny trakt komunikacyjny tworzący przedsionki śluzy. Tamże zainstalowano też mechaniczny (elektryczny bądź ręczny) system wentylacji obiektu. Wylot wentylacyjny zasłonięty był sporą perforowaną płytą stalową (można ją jeszcze znaleźć w kilku obiektach, np. na Olsztyńskiej). Wewnątrz schronów można zauważyć, iż sklepienia w pomieszczeniach opadają w kierunku przykrytego ziemią czoła obiektu – dzieje się tak w celu lepszego odprowadzenia wody z pokrycia oraz należytego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej, której wylot stanowiły kominki nad wejściami (w pierwotnym projekcie bez dodatkowego płaszcza).

We Wrocławiu istniało także sześć fortów kompanii piechoty – punktów oporu stworzonych na bazie schronu kompanii piechoty (z zewnętrznym pancerzem). W ich skład wchodziły ponadto dwa schrony-wartownie (gdzie trzymano także agregaty

prądotwórcze), rozbudowany ciąg stanowisk strzeleckich wraz ze ślimakowymi stanowiskami obserwacyjnymi oraz 1-2 biernymi schronami obsługi ckm-u. Żelbetowe stanowiska strzeleckie o długości 120-140 m otaczały nieregularną linią zespół fortyfikacji

od strony frontowej i były podzielone na kilkanaście odcinków. Od strony natarcia osłonięte były szerokim nasypem ziemnym, przed którym zazwyczaj biegł rów z wodą z zasiekami na dnie. W ciągu stanowisk strzeleckich umieszczone były 2-3 stanowiska obserwacyjne w kształcie ślimaka (prawoskrętne odpowiednio na prawej flance), wykonane ze dwóch warstw stalowych blach wypełnionych dębiną. Dziś o istnieniu tych stanowisk świadczą jedynie resztki blachy zespolonej z betonowym murem. Dodatkową osłonę fortu stanowił nieregularny, wewnętrzny pierścień nasypów. Obiekt typu magazynowego, wybudowany został w latach 1899-1900 i, w odróżnieniu od pozostałych budowli tego typu, jako jedyny ukryty jest w głębokim wykopie na małym wzniesieniu. Ponadto posiada także cieńszy niż w innych tego typu budowlach strop oraz trzy bramy wjazdowe przebudowane na otwory okienne.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Niemcza , Piława , Bielawa , Pieszyce , Mościsko , Kiełczyn .... Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,05 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 229 m

Suma podjazdów: 746 m

Suma zjazdów: 773 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Strzelina Dziś kolejny dzień poszukiwania krzyży pojednania . Większość jak zawsze stoi przy kościołach , część jednak jest trudna do odnalezienia .

Ale po kolei :

Niemcza - krzyż pokutny przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej

Piława Górna - krzyż pokutny na trawniku przy kościele

Piława Dolna - krzyż pokutny na dachu kościoła krzyż pokutny przy ulicy Głównej , za skrzyżowaniem z

drogą do Bielawy

Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do

Dzierżoniowa

drogą do Bielawy Bielawa - koło przystanku MPK , po prawej w drodze do Dzierżoniowa wmurowany w szczyt muru na przeciwko posesji przy

ul Wolności

Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy

Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła

Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej

ul Wolności Pieszyce Kamionki - na murze kościelnym po lewej stronie bramy Pieszyce Piskorzów - koło bramy kościoła Mościsko - przywiązany do płotu łańcuchem przy ul Pocztowej w pobliżu kościoła Św Jana Chrzciciela

Książnica - po prawej stronie za rowerem w drodze do Kiełczyna

Kiełczyn - przy drodze głównej w kier kościoła

Tuszyn - koło remizy strażackiej

Uciechów - po prawej stronie schodów prowadzących do kościoła

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Góry Ślęzy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,42 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 442 m

Suma podjazdów: 1 456 m

Suma zjazdów: 1 491 m Trasę dla rowerzystów ze Strzelina poleca Mar-ek

Głównie czarnym szlakiem wokół Ślęzy. Trasa średnio trudna, czasem łatwa. Ścieżki czasami błotniste, wysypane drobnymi kamieniami. 1-2 trudniejsze podjazdy.

Trasę zrobiliśmy jadąc od Schroniska Pod Wieżycą w stronę zachodnią, wróciliśmy od strony wschodniej. Potem jeszcze podjechaliśmy na chwilę do Zamku Górka.

🚲 Trasa rowerowa: Krzyże pokutne pojednania Wigańcice , Mikołajowa Kolnica,Wierzbnik , Wojsław, Jasienica, Jasłowek Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 643 m

Suma zjazdów: 631 m Trasę rowerową mieszkańcom Strzelina poleca Januszek_44 Kolejny dzień poszukiwania krzyży pokutnych . Parkuję w Ziębicach , poza ścisłym centrum nie ma tu raczej problemów z zaparkowaniem auta . Ruszam w stronę Wigańćic , tam przy kościele bez problemu odnajduję pierwszy krzyż . Potem kolejna miejscowość Mikołajowa . Dzięki wskazaniom mieszkańca bez problemu , na skraju lasu , totalnie zarośnięty odnajduję kolejny krzyż . Kolejne krzyże stoją w pobliżu kościołów więc raczej łatwo je odszukać , przy jednym z kościołów dostępu broni stadko gęsi .

W powrotnej drodze za Henrykowem mam do odszukania krzyż pokutny w Jasienicy . Ten stoi gdzieś w lesie . Miałem trochę szczęścia bo pracownik leśny instruuje mnie dokładnie gdzie mam jechać i poszukiwania są krótkie .

Teraz jeszcze Jasłówek . Mijam tą maleńką miejscowość i szutrową , polną drogą dojeżdżam do Lipy .Tutaj pomagają rozmowy z mieszkańcami . Wracam do Jasłówka i w szuwarach przy samej drodze krzyż odnajduję .

