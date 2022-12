Rowerem do 33 km od Strzelina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rowerem w pobliżu Strzelina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Strzelina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 37 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 507 m

Trasę dla rowerzystów ze Strzelina poleca Wielogorski

ciąg dalszy trasy 'Żółtym szlakiem dookoła Wrocławia'

🚲 Trasa rowerowa: Przełęcz Tąpadła

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 95,32 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 384 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 682 m