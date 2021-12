Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Strzelinie. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Mushroom blonde to kolor włosów inspirowany pieczarkami Portobello. Stał się najgorętszym trendem w tym sezonie. W delikatny sposób podkreśla kobiecą urodę i co ważne - efekt mushroom blonde można uzyskać w domowym zaciszu!

Wszyscy znamy placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.