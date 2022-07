Przegląd tygodnia z 3.07.2022 w Strzelinie. Najważniejsze wydarzenia od 26.06 do 2.07.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzelina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Przegląd tygodnia z 26.06.2022 w Strzelinie. Najważniejsze wydarzenia od 19.06 do 25.06.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego”?

Ponad 100 interwencji strażackich na Dolnym Śląsku - to bilans po ulewach, burzy i gradobiciu na Dolnym Śląsku. Wiele miejsc znalazło się pod wodą. Sprzątanie trwa jeszcze dzisiaj, 2 lipca 2022 r.

Wentylatory to urządzenia, które pomagają nam przetrwać największe letnie upały. Wielu z nas marzy wprawdzie o klimatyzacji w domu, ale niestety nie każdy może sobie na nią pozwolić. Wentylator stanowi więc dla niej dobrą i tanią alternatywę, bo całkiem nieźle radzi sobie z chłodzeniem powietrza w gorące dni. W sklepach znajdziemy wiele nowoczesnych modeli wentylatorów, które mogą się stać również praktyczną dekoracją we wnętrzu. Sprawdź, jaki wentylator warto wybrać, żeby skutecznie ratować się przed duchotą i upałem.

Lenovo Tab P11 Plus TB-J616X 11" 6GB/128GB LTE (platinum grey)

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606X 10.3" 4GB/128GB LTE ...

Huion Kamvas 24 Plus

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzelinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dziś (28 czerwca 2022) przed godz. 8 rano podczas prac drogowych przy 4-kondygnacyjnej kamienicy przy ul. Paderewskiego w Wałbrzychu doszło do przerwania gazociągu - przyłącza do budynku - i do wybuchu gazu w gmachu. Są duże zniszczenia, dwie kamienice są czasowo wyłączone z użytkowania.

Auta warte blisko milion złotych odzyskane zostały przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

Podróż samolotem wcale nie musi być droga. Warto polować na okazyjne ceny, bo do wielu ciekawych miejsc w Europie możemy polecieć z Wrocławia nawet za mniej niż sto złotych, i to w dwie strony! W popularnych wyszukiwarkach tanich lotów sprawdziliśmy, gdzie najtaniej można polecieć z wrocławskiego lotniska. Zobaczcie i korzystajcie!