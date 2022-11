Przegląd prasy 9.11.2022 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Oregano jest popularną przyprawą chętnie stosowaną do pizzy, sałatek czy sosów, ale jest to również lecznicze zioło o wielu cennych właściwościach. Nalewka z oregano wspomaga trawienie, wspiera odporność i zwalcza pasożyty. Pomoże również zwalczyć kaszel, ból gardła i brzucha, a także złagodzić zapalenie dziąseł. Zobacz, jak zrobić nalewkę z lebiodki oraz jak i na co ją stosować. Wypróbuj prosty i szybki przepis na rozgrzewającą nalewkę z oregano.

Willa Orle Gniazdo w Szklarach to jedno z tych miejsc, w których można zakochać się od pierwszego wejrzenia. Nic dziwnego, że turyści pokochali to miejsce już w XIX wieku. Niemiecki gościniec działał tu od 1890 roku. Współcześnie zabytek przechodził z rąk do rąk. Popadał w ruinę aż zauważyli go Sylwia Sobierajska i Czesław Stryjski przywracając mu dawną świetność. Efekt oszałamiający.