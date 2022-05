Przegląd prasy 6.05.2022 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Prasówka Strzelin 6.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Nadwaga i otyłość dotyczą prawie 60 proc. dorosłych i niemal co trzeciego dziecka w Europie – czytamy w najnowszym raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dane pokazują, że choroba ta osiągnęła już rozmiar epidemii i jest przyczyną 200 tys. przypadków raka oraz 1,2 miliona zgonów rocznie. Pandemia COVID-19 pogorszyła ten problem, co spowodowało znaczny wzrost liczby osób z nadwagą. WHO wskazuje, że przyczyniła się do tego nie tylko pandemia, ale też dostępność jedzenia zamawianego przez internet oraz reklamy kalorycznych produktów, mające niekorzystny wpływ na dzieci.