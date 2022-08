Przegląd prasy 4.08.2022 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.08, w Strzelinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak posprzątać telefon z Androidem? Zwolnij miejsce w smartfonie lub przygotuj go do sprzedaży - to banalnie proste ”?

Prasówka Strzelin 4.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak posprzątać telefon z Androidem? Zwolnij miejsce w smartfonie lub przygotuj go do sprzedaży - to banalnie proste Dostajesz powiadomienia o kończącym się miejscu na telefonie, a może planujesz sprzedać lub wymienić swoje urządzenie? Podpowiadamy, jak w prosty sposób zwolnić pamięć, wyczyścić historię wyszukiwania oraz przywrócić ustawienia fabryczne telefonu z systemem Android.

Prasówka 4.08 Strzelin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzelinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 RPO: podatek od miejsca w garażu podziemnym nie jest taki sam dla wszystkich, a powinien być. Rząd nie planuje zmian Podatek od miejsca postojowego w garażu podziemnym należy ujednolicić – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Na różne stawki do zapłaty skarży się część obywateli, którzy uważają taki stan rzeczy za niesprawiedliwy. Jak przekonują, o wysokości daniny w praktyce decyduje deweloper, a późniejszy właściciel miejsca nie ma na to wpływu. Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednak RPO, że nie planuje zmian w tym zakresie.

📢 Rozgrzany asfalt. Uwaga na poślizgi! Jak się zachować za kierownicą? Letnie upały są nie tylko uciążliwe dla kierowców z powodu wysokich temperatur w kabinie, nagrzewających się plastików oraz towarzyszącego uczucia rozdrażnienia i zmęczenia, ale także ze względu na stan nawierzchni, która w wyniku silnego nagrzania może być przyczyną poślizgu.

📢 Nadciąga FW22! Ogień i drewno na wodzie 📢 Najlepszy cosplay 2022 roku w Europie – zobacz stylizacje, które zachwyciły i zajęły miejsca na podium Jeden z najważniejszych konkursów cosplay już za nami. Organizowane w Paryżu Anime Expo obfitowało w tym roku w niezwykłe stylizacje, a w międzynarodowym konkursie wzięli udział także przedstawiciele Polski. Zobaczcie zwycięskie cosplaye, uznane za najlepsze w 2022 roku. 📢 Kominiarz z urzędnikiem przyjdą zmierzyć twój dom. W 2023 r. rusza wielki audyt budynków mieszkalnych w całej Polsce Kominiarz, urzędnik i inspektor środowiska – od 2023 r. przedstawiciele tych zawodów ruszą w Polskę, by zebrać informacje o naszych domach. Rząd chce wiedzieć m.in., ile rocznie zużywamy paliwa (opału) oraz to, jak grube są ściany i dachy w budynkach. To kolejny krok w stronę stworzenia wielkiej centralnej bazy danych – pierwszym były deklaracje o źródłach ciepła składane przez właścicieli nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

📢 Ubranka dla dzieci - jak wybrać odpowiedni materiał i rozmiar? Przygotowując się na powitanie na świecie nowego członka rodziny przyszli rodzice muszą skompletować odpowiednią wyprawkę. Jednym z najważniejszych jej elementów są ubranka dla dziecka. Przymierzając się do ich kupna trzeba się jednak zastanowić czym należy się kierować przy ich wyborze. 📢 Wyprawka szkolna - te produkty warto kupić już teraz Co powinno znaleźć się w szkolnej wyprawce? To na rodzicach i opiekunach z reguły spoczywa obowiązek kupienia uczniowi wszystkiego, co będzie mu potrzebne podczas nauki. Co na pewno mu się znaleźć w plecaku?

📢 Dzień Arbuza 2022. Wyjątkowy przepis na grillowanego arbuza. Daj się zaskoczyć! W kalendarzu świąt nietypowych 3 sierpnia przypada Dzień Arbuza. Ten uniwersalny owoc nazywany jest również kawonem. Z arbuza standardowo przygotowuje się koktajle, sorbety lub używa jako dodatek do sałatek. Hitem TikToka stał się przepis na „tuńczyka” z arbuza. Przepis ma ponad 3 miliony 400 tysięcy wyświetleń i sprawił wiele zaskoczeń. Zobacz, jak zrobić wegańskie danie inspirowane smakiem ryby.

📢 Katarzyna Bosacka pokazuje ceny z wakacji w Polsce. 10 zł za toaletę i pocztówkę? Internauci komentują „paragony grozy” Katarzyna Bosacka lubi informować w swoich mediach społecznościowych o ciekawych przykładach towarów i usług w okazyjnych cenach. Tym razem opublikowała na Facebooku i Instagramie podesłane przez innych internautów zdjęcia, dowodzące horrendalnie wysokich cen np. pocztówek czy skorzystania z toalety w restauracji. Co użytkownicy Facebooka i Twittera sądzą o tych nowych „paragonach grozy”? 📢 Szczepionka w sprayu przeciwko COVID-19 skuteczna w badaniach wstępnych. To kolejny krok do mniej inwazyjnej ochrony przed koronawirusem Szczepionka na COVID-19 podawana do nosa będzie rewolucją w ochronie przed koronawirusem SARS-CoV-2. Preparaty podawane bez konieczności wkłucia igły są równie skuteczne, a przy tym znacznie lepiej tolerowane przez organizm. Od początku pandemii rozpoczęto kilka takich projektów badawczych, teraz mamy wyniki prac dotyczących szczepionki opartej na bakteriofagach. W badaniach na myszach spray podawany do nosa wywołał szeroką reakcję odpornościową i zapewniła całkowitą ochronę przed koronawirusem, działając na różne jego warianty.

📢 Las to nie plac zabaw. Czego nie wolno robić w lesie i parku narodowym? Przepisy i reguły zachowania na spacerze, biwaku i grzybobraniu Las, zwłaszcza latem, to prawdziwa ostoja: wśród drzew, krzewów i wysokich traw jest przyjemnie chłodno, zieleń koli nerwy, czyste powietrze i śpiew ptaków cieszą i pozwalają szybko zrelaksować się i naładować baterie. Niestety, nie wszyscy turyści wiedzą, jakie zasady zachowania obowiązują w lasach i parkach narodowych. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć mandatu i zachować przyrodę dla przyszłych pokoleń. Jakie przepisy obowiązują grzybiarzy, czy można palić ognisko w lesie, czym różni się park narodowy od zwykłego lasu? Zapraszamy do przewodnika po przepisach i regułach zachowania w lesie i parku narodowym.

📢 Czym jest lęk separacyjny? Jak przygotować dziecko na rozłąkę z mamą, która wraca do pracy? Odpowiada psycholog Dominika Słowikowska W Polsce to wciąż w zdecydowanej większości kobiety decydują się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. Kiedy kończy się czas opieki nad dzieckiem, mamy stają przed trudną decyzją. Jeśli nie ma dziadków lub innych krewnych, którzy mogą codziennie sprawować opiekę nad maluchem, rodzice muszą zapisać dziecko do żłobka lub zatrudnić nianię, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, a i też ogromnymi emocjami zarówno ze strony rodzica, jak i dziecka. O tym, jak sobie z tym poradzić, porozmawiamy z Dominiką Słowikowską, psychologiem, coachem, autorką bloga Pomogę Ci Mamo i ekspertką marki Coccodrillo.

📢 Harmonogram postoju mammobusów na Dolnym Śląsku. Nie zwlekaj i zbadaj piersi! [SIERPIEŃ 2022] Panie w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Specjalne mammobusy odwiedzą w sierpniu 24 powiaty na Dolnym Śląsku. Harmonogram oraz dokładne miejsca postoju mammobusów poniżej. 📢 Słaba podróbka Wiedźmina dostępna w aplikacji? Jak to w ogóle możliwe? Podróbki znanych marek to nie nowość, ale najnowszy przykład związany z Wiedźminem jest wręcz bezczelny. Nie dajcie się nabrać, ta produkcja nijak się ma do popularnej serii od CD Projekt. Kto za nią odpowiada i o co chodzi? Sprawdźcie. 📢 Wakacje 2022. Ile wypadków na drogach? Już zginęło ponad 200 osób Żadnego dnia nie obyło się bez ofiar śmiertelnych- poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

📢 Kodeks drogowy 2022. Prawo jazdy. Czy osoba niesłysząca może zostać kierowcą? Osoby niesłyszące także chcą prowadzić samochód. Czy jest to jednak możliwe? Kilka lat temu nastąpiła nowelizacja zmiana ustawy o kierujących pojazdami.

