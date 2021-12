Przegląd prasy 30.12.2021 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Zenon Martyniuk, zielonooki król Sylwestra Marzeń z Dwójką, już po raz szósty wystąpi na największej imprezie pod chmurką w Zakopanem.

Sylwester i powitanie Nowego Roku to magiczna noc. Większość osób tego wieczoru bardziej liberalnie podchodzi do hałasów dochodzących z mieszkań świętujących sąsiadów. W polskim prawie pojęcie „ciszy nocnej” nie jest uregulowane i stanowi jedynie określenie zwyczajowe. Sprawdź jednak, co musisz wiedzieć, żeby sylwestrowa domówka nie zakończyła się mandatem! Jak świętować, żeby nie przeszkadzać sąsiadom podpowiada adwokatka, Joanna Wajsnis.