Przegląd prasy 14.10.2022 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Prasówka Strzelin 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Uciążliwy sąsiad? Oto 13 paragrafów, dzięki którym możesz się bronić. Poznaj przydatne przepisy Uciążliwy sąsiad potrafi zmienić życie w piekło. Walka z nim nie jest łatwa, jednak po stronie cierpiących są liczne przepisy prawa, na które można się powoływać. Nie wiesz, co robić, gdy sąsiad grilluje na balkonie, hałasuje, gromadzi w mieszkaniu śmieci, zanieczyszcza wspólną przestrzeń, rozpuszcza na twój temat plotki, bezzasadnie nasyła na ciebie policję? Podpowiadamy, jak się bronić.

📢 Budynek dworca PKS na ul. Kolejowej wyburzany. Ciężki sprzęt na placu budowy (ZDJĘCIA) Budynek dworca PKS działający jeszcze do niedawna na ul. Kolejowej w Sycowie przechodzi do historii. Ciężki sprzęt na plac budowy wjechał 13 października. Na oczach sycowian znika kiedyś tętniące życiem miejsce. Jedni ubolewają, inni cieszą się, że zniknie ruina, która przyciągała młodzież i nadużywających alkohol.

📢 Dodatek elektryczny dla rodzin: jest już wzór wniosku. Nie przegap ważnych terminów. Sprawdź, jak wypełnić wniosek o dopłatę do prądu Wniosek o dodatek elektryczny jest już dostępny. Można się z nim zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Na dofinansowanie rachunków za energię mogą liczyć gospodarstwa domowe, które używają prądu do ogrzewania swoich domów. Sprawdź, jakie dane musisz wpisać we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Dowiedź się, gdzie należy go złożyć. Nie przegap ważnych terminów.

Prasówka 14.10 Strzelin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzelinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Narty: Polska na zimę 2022/2023. Najważniejsze informacje: rozpoczęcie sezonu, ceny, ośrodki. Przydatne aplikacje dla narciarzy „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” – tak opisać można stosunek wielu polskich narciarzy do krajowych stoków. Chociaż wszyscy słyszeli o popularnych kurortach w Austrii czy Szwajcarii, rodzime góry skrywają w sobie magię, której trudno się oprzeć. Dla tych, którzy w sezonie zimowym zostają w kraju, przygotowaliśmy poradnik „Narty 2022/2023 w Polsce”. Znajdziecie w nim najważniejsze informacje o datach rozpoczęcia sezonu, cenach, ośrodkach i przydatnych aplikacjach dla narciarzy.

📢 Roztocze - magiczny region blisko natury. Gdzie leży i co warto tam zobaczyć? Miejsce do pieszych wędrówek i rowerowych wypraw Roztocze to przepiękny i zielony teren, który przypadnie do gustu wszystkim osobom szukającym spokoju i wytchnienia na łonie natury. Bogate walory przyrodnicze tego południowo-wschodniego regionu Polski doprowadziły do utworzenia tam Roztoczańskiego Parku Narodowego i kilku rezerwatów, które oprócz leśnej gęstwiny kuszą też lekkim szumem dzikich rzek. Roztocze to nie tylko dzika natura, ale też zwierzęta i pyszne jedzenie. Sprawdź, co warto zobaczyć w tym regionie Polski. 📢 WhatsApp wprowadza dużą zmianę — zachęci ona nowych użytkowników i da nowe możliwości obecnym. O co chodzi? Bez względu na to, czy korzystające z aplikacji WhatsApp, czy też nie, nowe zmiany mogą was zainteresować. Nowe rozwiązanie zwiększy bowiem możliwości jednej z opcji komunikatora, zdecydowanie zwiększając jego atrakcyjność. Sprawdźcie sami.

📢 Pumpkin spice latte na rozgrzanie. Domowa kawa dyniowa, która umili jesienne wieczory. Ten przepis to hit TikToka Dynia to sezonowe warzywo jesieni. Można ją przerabiać na zupę, sos, a przecier z dyni posłuży do zrobienia aromatycznego ciasta. Syrop dyniowy do kawy został rozpowszechniony przez jedną z sieciowych kawiarni. Podpowiadamy, jak zrobić dyniową kawę latte w domu. Przepis był hitem na TikToku. 📢 Psy i koty do adopcji w Oleśnicy i okolicy. Czekają na odpowiedzialny dom! Ośrodek Przytul Pyska działający w Boguszycach pod kierunkiem Agnieszki Szachidewicz pęka w szwach. Kochającego i odpowiedzialnego domu szukają przede wszystkim koty i psy. Niektóre dopiero wchodzą w zwierzęcy świat, inne od lat doświadczały m.in. przemocy. Wszystkie łączy jednak marzenie o posiadaniu dobrego właściciela. Oto psy i koty z Oleśnicy i okolicy, które są do adopcji.

📢 Wypadek na drodze Dzierżoniów – Świdnica w Mościsku. Zablokowana droga! 12.10.2022 W środę, 12 października 2022 roku na skrzyżowaniu drogi DW 382 Dzierżoniów – Świdnica i ul. Kolejowej w Mościsku doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Obecnie droga na Świdnicę z Dzierżoniowa jest zablokowana.

