Przegląd prasy 13.01.2022 Strzelin. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzelina

Konsulat będzie obsługiwał Ukraińców mieszkających na Dolnym Śląsku oraz w województwach: lubuskim, wielkopolskim i opolskim. Jest to piąty Konsulat Generalny Ukrainy w Polsce po Warszawie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku. We Wrocławiu działa również konsulat honorowy Ukrainy.

Ryanair, jedna z najpopularniejszych w Polsce tanich linii lotniczych, ma co świętować. Przewoźnik uplasował się na szóstym miejscu w rankingu najbezpieczniejszych tanich linii na rok 2022. Jak wypadł Wizz Air i która linia została uznana za najbezpieczniejszą na świecie? Sprawdźcie, zanim zarezerwujecie kolejny lot na ferie czy wakacje 2022!

Zobacz, kogo "upolowali" policjanci z grupy ,,SPEED’’ z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak oszczędzać prąd w kuchni i innych pomieszczeniach? Wielu z nas ciągle zadaje sobie to pytanie i szuka sprawdzonych rozwiązań. Od stycznia 2022 roku rachunki za prąd wzrosły średnio o 20-30 procent i pewnie nie będzie to koniec podwyżek. Ceny prądu rosną błyskawicznie i boimy się o nasze portfele. Podsuwamy pięć sprawdzonych sposobów na oszczędzanie energii w kuchni. Podpowiadamy, co można zrobić, żeby wysokie rachunki za prąd nie przyprawiały nas o palpitacje serca.