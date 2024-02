Prasówka tygodniowa z 11.02.2024 w Strzelinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Ogólnopolski protest rolników może trwać nawet 10 dni. Dzisiaj w kilku miejscach Dolnego Śląska rolnicy blokowali ruch uliczny. "Sorry, ale tylko tak będziemy słyszani" - głosiły napisy na transparentach. Zobaczcie zdjęcia z protestów na S3 w Sadach Górnych.

Trudno uwierzyć, że pyszny makaron z tuńczykiem jest tak prosty do przygotowania. Robi się go dokładnie tyle, ile zajmuje samo ugotowanie makaronu. Gęsty, aromatyczny sos przygotujesz w kilka chwil z łatwo dostępnych składników. Rodzina nie uwierzy, że zajęło ci to kwadrans.