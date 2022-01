Prasówka Strzelin 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzelinie nie minęło Cię nic ważnego

Dwaj księża (jeden zrzucił już sutannę) podejrzewani są o wykorzystywanie seksualne małoletniej dziewczynki. Nie działali w zmowie, ale ich ofiarą padło to samo dziecko, które na przełomie 2012 i 2013 roku nie miało jeszcze piętnastu lat.

Wiele z tych zdjęć nie było wcześniej publikowanych. Zobaczcie unikatowe fotografie z Wrocławia i innych miast Dolnego Śląska, które pokazują codzienne życie mieszkańców! Fotografie pochodzą z archiwum Polska Press.

Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.