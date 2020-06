Prasówka Strzelin 21.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzelinie nie minęło Cię nic ważnego

Dlaczego piszemy o jednym z najlepszych, polskich aktorów? To proste, Janusz Chabior pochodzi z Legnicy! Tu stawiał swoje pierwsze aktorskie kroki, a wcześniej pracował w hucie, czy Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Wybranka Janusz Chabiora jest Agata Wątróbska.

Niedziela bez deseru? O, nie! Mamy dla was przepis na ekspresowe, proste i pyszne ciasto czekoladowe, które można przygotować w 5 minut w mikrofalówce. Sprawdźcie poniżej.

Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata! Kalendarzowe rozpocznie się w poniedziałek (22 czerwca). Na powitanie tej najbardziej wyczekiwanej pory roku i poprawę humoru, mamy dla was wybór najlepszych memów z latem w roli głównej. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

W niedzielę (21 czerwca) nad ranem na drodze wojewódzkiej 396 ze Strzelina do Oławy osobowy bus wpadł w poślizg i wjechał do rowu. Jechało nim 8 osób, 4 zostały ranne, w tym jedna ciężko. Na miejscu wypadku interweniowało kilka zastępów straży pożarnej, karetki pogotowia i policja. Jak doszło do wypadku? Przeczytajcie poniżej.