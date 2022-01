Prasówka Strzelin 2.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzelinie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.01, w Strzelinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Styczeń w Strzelinie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Strzelinie, najważniejsze informacje miesiąca”?

Prasówka Strzelin 2.01: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Styczeń w Strzelinie: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Strzelinie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzelina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nordic walking do 65 km od Strzelina. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 1 - 2 stycznia"?

📢 Koniec nauki zdalnej w 2022 r.: kiedy będzie? Czy szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą się uczyć zdalnie do ferii? Różne scenariusze Nauka zdalna wróciła do szkół 20 grudnia 2021 i potrwa do 9 stycznia 2022 r. Ministerstwo Zdrowia podjęło taką decyzję ze względu na czwartą falę pandemii koronawirusa. Przedszkola i żłobki pozostają nadal otwarte. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił jednak, że w styczniu wszystkie placówki mają wrócić do normalnego funkcjonowania. Po Nowym Roku rozpoczynają się także egzaminy zawodowe oraz ferie. Jakie są scenariusze końca nauki zdalnej w styczniu 2022 r.?

📢 Robert Lewandowski, Agnieszka Włodarczyk i Michał Koterski na Sylwestra wybrali się do Dubaju. Miasto stało się mekką polskich celebrytów Gwiazdy i gwiazdorzy, celebrytki i celebryci – to ich życie śledzimy jak dobry serial i to oni często inspirują nas do zmian, podejmowania wyzwań i ruszania się z domu. W minionym sezonie polskie gwiazdy upodobały sobie spędzanie zimy na słonecznym Zanzibarze, a w ślad za nimi ruszyli polscy turyści. Wcześniej modne było Mykonos, Malediwy i Teneryfa. W tym roku celebryci upodobali sobie Dubaj. Właśnie tam Robert Lewandowski udał się z żoną na Globe Soccer Awards 2021, tam też Sylwestra spędzą Agnieszka Włodarczyk z mężem i Michał Koterski z żoną.

Prasówka 2.01 Strzelin: pozostałe wydarzenia

📢 Nie żyje Betty White. "Pierwsza dama amerykańskiej telewizji" miała 99 lat

📢 Nowy Rok, nowa ja. Pomysły na postanowienia noworoczne. Co zmienić w swoim życiu? Lista celów dla każdego Postanowienia noworoczne to temat powracający jak bumerang. Wiele osób rozpoczyna nowy rok od sporządzenia listy rzeczy do zrobienia bądź zmiany. Okazuje się jednak, że nawet u 92% z nich rokrocznie są na niej te same punkty. Jak zrealizować postanowienia noworoczne i jakie wyznaczyć sobie cele, aby były możliwe do spełnienia? Przejdź do galerii, by zobaczyć pomysły na Nowy Rok.

