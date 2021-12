Prasówka Strzelin 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Strzelinie nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Strzelinie.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Strzelinie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie na nordic walking do 65 km od Strzelina. Urokliwe trasy na weekend 18 - 19 grudnia”?

Prasówka Strzelin 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie na nordic walking do 65 km od Strzelina. Urokliwe trasy na weekend 18 - 19 grudnia Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Strzelina? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Strzelina na nordic walking. Na ten tydzień wybraliśmy trasy w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

📢 Nie jedz tego na kolację, bo nie zaśniesz. Zadbaj o dobry sen i energię o poranku. Co można jeść, a czego lepiej unikać na kolację? Prawidłowa higiena snu warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Niedostateczna ilość lub słaba jakość snu może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Spożywanie niektórych produktów przed snem może znacząco zmniejszać stężenie melatoniny i tym samym utrudniać zasypianie. Sprawdź, które produkty mogą ułatwić zasypianie oraz zapewnić lepszy sen.

Prasówka 16.12 Strzelin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Strzelinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwester miejski 2021/2022: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które w poprzednich latach były organizowane w wielu polskich miastach. Wszystko zmieniło się przez pandemię COVID-19. W 2021 r. z powodu IV fali koronawirusa odwołano wiele miejskich imprez, inne podzielono na kilka mniejszych wydarzeń. To nie oznacza jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok na miejskich koncertach.

📢 Nowe 500 plus po Nowym Roku. Komu przysługuje 1500 zł na dziecko? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - jak i gdzie złożyć wniosek Kto może dostać 1500 zł na dziecko? Piszemy, czym jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, jak i gdzie złożyć wniosek oraz kiedy ruszą wypłaty. To kolejny program wsparcia dla rodzin. Łączna maksymalna kwota do uzyskania w ramach RKO na jedno dziecko to 12 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły. 📢 Jak rzucić palenie i nie przytyć? Naukowcy odkryli, że za tycie po zerwaniu z nałogiem odpowiadają bakterie jelitowe! Chcesz rzucić palenie, ale obawiasz się, że przytyjesz? Izraelscy naukowcy odkryli, dlaczego tak się dzieje. Dzięki temu możliwe będzie łatwiejsze pozbycie się nałogu nikotynowego bez towarzyszących mu skutków ubocznych. Sprawdź, czy noworoczne postanowienie rzucenia palenia wreszcie uda się zrealizować.

📢 WIELKIE ZMIANY W 500 PLUS. Pobierasz zasiłek na dziecko? Przeczytaj, co się zmieni od nowego roku! Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia „Rodzina 500+” i je wypłacał. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Nie trzeba w tej sprawie składać nowych wniosków. 📢 Wrocław. Hanna Gucwińska trafiła do szpitala. Co jej się stało? Jaki jest jej stan? Hanna Gucwińska, współautorka programu "Z kamerą wśród zwierząt", wdowa po Antonim Gucwińskim, legendarnym dyrektorze wrocławskiego ZOO, trafiła w poniedziałek wieczorem do szpitala.

Kolejne korona-obostrzenia właśnie weszły w życie