Pogoda tygodniowa dla Strzelina. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (27.12) do czwartku

Pogoda tygodniowa dla Strzelina pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Strzelina, poczynając od jutra (27.12), aż do czwartku, 02.01). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Strzelinie: piątek, 27.12 W ciągu dnia w piątek w Strzelinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Strzelinie będzie na poziomie 60%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w piątek:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 27.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Strzelinie: sobota, 28.12 Za dnia w Strzelinie słupki rtęci powinny pokazać 1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -3°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów Precip w Strzelinie wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w sobotę:

pochmurnie. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -4 do -2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 28.12.2019: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2

Pogoda na tydzień w Strzelinie: niedziela, 29.12 W ciągu dnia w niedzielę w Strzelinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 0°C. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu -4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Strzelinie w niedzielę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w niedzielę:

poranne zachmurzenie, po południu słońce. Maks. temp. -1 do 1 °C, min. temp. -5 do -3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 29.12.2019: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Strzelinie: poniedziałek, 30.12 W ciągu dnia w poniedziałek w Strzelinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 2°C. W oparciu o prognozy pogody dla Strzelina na poniedziałek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 19 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 30.12.2019: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 19 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Strzelinie: wtorek, 31.12 Spodziewana temperatura we wtorek w Strzelinie to 5°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Strzelinie we wtorek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 31.12.2019: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Strzelinie: środa, 01.01 W ciągu dnia w środę w Strzelinie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 0°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Strzelinie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 01.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Strzelinie: czwartek, 02.01 Spodziewana temperatura w czwartek w Strzelinie to 7°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 4°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Strzelinie w czwartek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Strzelina, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Strzelinie w czwartek:

przewaga chmur. Maks. temp. 6 do 8 °C, min. temp. 3 do 5 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Strzelina Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 02.01.2020: Temperatura w dzień: 7°C.

Temperatura w nocy: 4°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

