Grudzień w Strzelinie: Przegląd prasy z listopada 2021 w Strzelinie, najważniejsze informacje miesiąca

Którym dolnośląskim powiatom najbliżej obecnie do strefy czerwonej i czarnej? Zobaczcie! Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Co można kupić w sklepie wojska we Wrocławiu? Zobacz przedmioty i ceny w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzelina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie każdy, kto dokonał przestępstwa odpowiada za swój czyn. Policja w Polsce szuka bardzo wielu osób do odbycia kary. W bazie osób poszukiwanych są złodzieje, mordercy, a także gwałciciele.

Gęsina stała się naszą marką regionalną. Dzięki promocji wzrasta spożycie tego pysznego i zdrowego mięsa. Jesień to czas, gdy smakuje ono najlepiej. Powróciła tradycja spożywania gęsina 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości, a więc w dniu św. Marcina. Zachęcając Państwa do kultywowania tego zwyczaju, na zdjęciach w galerii w formie podpowiedzi pokazujemy pyszne potrawy z wykorzystaniem gęsiny.

Aż 33% badanych przyznaje się do kłamania w czasie rozmowy rekrutacyjne - tak wynika z badań „Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w Polsce?”, przeprowadzonych w październiku 2021r. przez serwis InterviewMe. Jakie pytania są najtrudniejsze dla uczestników rekrutacji? O czym trzeba pamiętać podczas spotkania i co zdradza, że nie mówimy do końca prawdy?