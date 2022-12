Chcieć to móc. Irena Wielocha, znana jako Kobieta Zawsze Młoda, pokazuje, jak realizować swoje pasje po sześćdziesiątce

Irena Wielocha wie, jak zostać influencerką po sześćdziesiątce

Irena Wielocha to postać uwielbiana przez polskie emerytki. Jej instagramowy profil @kobieta.wiecznie.młoda ma blisko 130 tys. obserwujących. Influencerka nie przeczy temu, że „ma 70 lat, siwe włosy i zmarszczki”. Jak podkreśla jednak, hasło „czuje się wiecznie młoda” nie bez powodu stało się jej życiowym lejtmotywem. Trudno więc się dziwić, że w grudniu 2022 r. modelka trafiła do zestawienia 20 Polek, które poprzez swoją działalność wpływają na zmiany w naszym życiu, przygotowanego przez magazyn „Elle”.

Na czym polega sekret świetnej formy Ireny Wielochy? Z wywiadów opublikowanych w mediach można dowiedzieć się, że mocnym bodźcem do zmiany stylu życia stało się dla niej przejście na emeryturę. To wtedy uświadomiła sobie, że prowadzi życie „typowej matki Polki”. Uznała, że musi o siebie zadbać i zaczęła trening na poprawę sylwetki. Co ważne, miała w swoich działaniach wsparcie męża, mimo że po jakimś czasie okazało się, że nie potrafi prawidłowo ćwiczyć, a jej ciężka praca nie przynosi efektów.

Dzisiaj Irena Wielocha promuje zdrowy styl życia na Instagramie i Facebooku. Wie już, co robić, żeby mieć piękną sylwetkę. Aktywność fizyczną zaczęła regularnie uprawiać na małej, podwórkowej siłowni. Z czasem odważyła się zacząć chodzić na sale do ćwiczeń z prawdziwego zdarzenia. Doszło nawet do tego, że potrafiła ćwiczyć crossfit sześć razy w tygodniu. Może pochwalić się świetnym wyglądem i z dumą nosi długie siwe włosy, z których farbowania dawno już zrezygnowała. Jej zdaniem „głupio się wygląda w farbowanych z pomarszczoną twarzą”, chociaż przyznaje, że ma o kilka lat młodszą koleżankę, której do twarzy jest w granatowo-różowych kosmykach.